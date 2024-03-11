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Столтенберг раскрыл, планирует ли НАТО отправлять войска в Украину

  • 11.03.2024, 23:46
  • 1,036
Столтенберг раскрыл, планирует ли НАТО отправлять войска в Украину
Йенс Столтенберг

Страны Альянса связаны пактом о коллективной обороне.

НАТО не планирует отправлять свои войска в Украину. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, информирует Sky News (перевод - «Униан»).

Таким образом он отмежевался от заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что западные союзники не должны исключать размещение войск в Украине.

- НАТО не планирует отправлять войска в Украину, и НАТО не является стороной конфликта, - сказал Столтенберг.

По его словам, даже если страны Альянса решат отдельно отправить войска в Украину, это повлияет на НАТО в целом, поскольку его члены связаны пактом о коллективной обороне. Он также намекнул, что Макрон совершил ошибку, говоря о «стратегической неоднозначности» относительно возможного развертывания западных войск.

– Я считаю, что важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим важным темам, поскольку они имеют значение для всех нас, - резюмировал генсек НАТО.

На днях глава МИД Франции сделал новое заявление о войсках НАТО в Украине. По словам Стефана Сежурне, не Россия должна указывать, как помогать Украине.

Как сказал дипломат, Украина не просила НАТО прислать войска, зато просила боеприпасы, но «мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы».

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