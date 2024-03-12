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Белоруса с семьей едва не попал в лобовую аварию из-за обгона другого водителя

  • 12.03.2024, 1:19
Белоруса с семьей едва не попал в лобовую аварию из-за обгона другого водителя

Происшествие попало на видео.

Читатель «Онлайнера» Александр вместе со своей семьей ехал по трассе Р15 в направлении Орши. Там он столкнулся с крайне опасным маневром Mitsubishi, решившим обогнать грузовик.

«Недалеко от деревни Заболотье друг за другом ехала вереница автомобилей во встречном направлении, — объяснил Александр. — Некоторые из них обгоняли грузовой МАЗ с цистерной. Один автомобиль успел это сделать, а вот Mitsubishi (за рулем которого, как мне показалось, была женщина) как ни в чем не бывало продолжал двигаться во встречном направлении».

«Я до последнего думал, что водитель снизит скорость и встанет за МАЗом, но нет, — добавил мужчина. — Машина продолжила движение прямо нам в лоб. Мне пришлось тормозить и съезжать на обочину, чтобы избежать столкновения».

«Я ехал со скоростью 95 км/ч, — рассказал Александр. — МАЗ — 70—80 км/ч. Учитывая, что Mitsubishi начал обгон, у него скорость была около 90 км/ч. После того, как мы чуть не столкнулись, я еще пару минут ехал в легком шоке. Со мной ехала жена, сзади сидел ребенок в бустере. Хорошо, что Mitsubishi ехал по прямой и не менял траектории. Это позволило мне спрогнозировать ситуацию и уйти правее».

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