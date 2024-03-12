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«Проблему это не решит, а просто припрячет»

  • 12.03.2024, 4:05
«Проблему это не решит, а просто припрячет»

Жители Борисова и Жодино столкнулись с новой проблемой.

От станции метро «Восток» в Минске планируют убрать весь пригородный транспорт. Отправление всех автобусов и маршруток перенесут к метро «Борисовский Тракт» — там обещают построить новую автостанцию. Читатели ex-press.by рассказали, решит ли это проблему очередей на маршрутки в Борисов и Жодино:

«А был прекрасный автовокзал «Московский»...»

«Я думаю, что очереди останутся. Проблему с транспортом это не решит, а просто припрячет. Вместо того, чтобы позаботиться о комфорте людей, водителей маршруток, да и о состоянии самого транспорта. Вот так всегда».

«У станции метро «Восток» останавливается много пассажирского транспорта. А уж как дачный сезон начнется, который уже не за горами, будут огромные очереди. Не очень верю, что что-то изменится в лучшую сторону. Тем более это невозможно в ближайшее время. Предполагаю, что нам так и стоять в очереди под солнцем и дождем. А еще я всегда уступаю место и почти всегда еду стоя в переполненных маршрутках. Просто локация должна быть удобной для всех: и для перевозчиков, и для пассажиров.

«Безобразие с очередями на маршрутки сможет на днях праздновать юбилей. Да, 10 лет назад, в 2014 году, в конце марта снесли автовокзал «Московский», который просуществовал только 14 лет. Он, кстати, считался достопримечательностью как пример постмодернистской архитектуры. Представляете, сколько надо потратить денег теперь, чтобы выстроить новый автовокзал?».

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