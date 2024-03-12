Не только ракетами Taurus: что поможет Украине уничтожить Крымский мост 12.03.2024, 6:10

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Анализ полковника ВСУ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц все еще колеблется относительно того, предоставлять ли Украине дальнобойные ракеты Taurus. Его опасения связаны с возможной эскалацией войны в случае, если эти ракеты будут применены в частности по тем российским целям, до которых не достает украинское вооружение.

Также появилась запись разговора немецких офицеров о возможности использования Taurus по Крымскому мосту.

Украинский военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник предположил в разговоре с «24 Каналом», что именно возможный удар Taurus по Крымскому мосту может быть фактором, который сдерживает канцлера Германии передать эти ракеты Украине.

Нельзя отменять ядерного безумия со стороны Путина и никто не знает, где «точка невозврата». Однако она ближе, чем во время Карибского ядерного кризиса.

- Я не совсем разделяю взгляд, что только одни ракеты Taurus могут справиться с Крымским мостом. По нему должен быть смешанный удар. Хотя бы 50 – 60 баллистических ракет MGM-140 ATACMS, до двух десятков ракет Storm Shadow и Taurus и еще не менее 30 беспилотников, – подчеркнул военный эксперт.

Нужно именно такое количество оружия, ведь если снести только одну секцию моста одной ракетой или даже несколько, но не взять под огневой контроль ремонт, то эта игра в «уничтожение – восстановление» может быть бесконечной.

«Крымский мост по настоящему перестанет быть функциональным только тогда, когда упадет под воду на несколько сотен метров и что ни одна единица техники не сможет к нему приблизиться, чтобы отремонтировать. Здесь уже речь идет не о десятке ракет, а о сотнях», – подчеркнул Петр Черник.