Зеленский заявил, что Путин очень болен 3 12.03.2024, 8:19

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Владимир Зеленский

И назвал главную цель Кремля в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на актуальные вопросы в интервью для одного из западных изданий.

Владимир Зеленский обнадежил своими ответами на вопросы журналиста французского издания BFMTV, заверив, что наступление РФ Силам обороны удалось остановить, а также заявил, что ведется строительство сразу трех линий обороны длиной в 1000 км.

Один из ключевых тезисов президента Украины гласит, что Путин оторвался от реальности, когда подвергал опасности первые лица одной из стран НАТО, нанося удар ракетой по Одессе в момент их пребывания в городе.

«Когда ты наносишь удар крылатой ракетой в нескольких сотнях метров рядом с европейским лидером, я считаю, что ты, должно быть, очень болен», - заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Украина напомнил Западу, что цели главы Кремля по Украине не изменились и он будет продолжать уничтожать нашу страну и ее население всеми возможными способами.

Именно поэтому так важно, чтобы Украина своевременно получала от партнеров военную помощь.

По поводу ввода войск НАТО на территорию Украины Зеленский отметил, что пока этого делать и не нужно. Для ВСУ куда важнее пополнить запасы боеприпасов, чтобы самостоятельно отражать агрессию врага.

По словам президента Украины, спрогнозировать дальнейшее развитие событий сложно и поэтому исключать нападение РФ на одну из стран НАТО никак нельзя. Это в корне изменит ситуацию в целом.

При этом Зеленский отметил, что было бы хорошо, если бы западные специалисты могли обучать наших военных, а также нам бы не помешал технический персонал.

Чтобы успокоить граждан Европы, Зеленский поспешил заверить в том, что их дети не будут гибнуть в Украине.