Украинские танки вошли в Белгородскую область РФ

Украинские танки вошли в Белгородскую область РФ13
- 12.03.2024, 8:39
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Идет бой.
На границе с Украиной в районе Белгородской области РФ идет бой, сообщают российские СМИ.
По данным пропагандиста Семена Пегова, на границе замечены несколько вооруженных групп на пикапах, также на подходе к границе обнаружили танки.
«Идет бой», — написал Z-военкор.
Танки ВСУ также заметили местные жители на окраине поселка Горьковский Белгородской области РФ, сообщает «Белгород онлайн».
Кроме того, жители Курской области РФ сообщают о стрелковом бое в районе Теткино. При этом, в соцсетях появилось видео со звуками автоматных очередей, снятое вблизи города.