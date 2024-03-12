Украинские танки вошли в Белгородскую область РФ 13 12.03.2024, 8:39

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иллюстративное фото

Идет бой.

На границе с Украиной в районе Белгородской области РФ идет бой, сообщают российские СМИ.

По данным пропагандиста Семена Пегова, на границе замечены несколько вооруженных групп на пикапах, также на подходе к границе обнаружили танки.

«Идет бой», — написал Z-военкор.

Танки ВСУ также заметили местные жители на окраине поселка Горьковский Белгородской области РФ, сообщает «Белгород онлайн».

Кроме того, жители Курской области РФ сообщают о стрелковом бое в районе Теткино. При этом, в соцсетях появилось видео со звуками автоматных очередей, снятое вблизи города.