Сестры из Пуховичского района, которые потерялись в лесу, воспитываются в многодетной семье 1 12.03.2024, 9:14

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В поисках девочек участвовали около 600 человек.

Сестры-потеряшки, которые нашли в Пуховичском лесу, воспитываются в многодетной семье, где кроме них растут еще четыре мальчика, старшему из которых 12 лет. Их мама беременна седьмым ребенком, сообщила газета «Мінская праўда».

Как пишет издание, дети не состояли на учете, как нуждающиеся в социально опасном положении, родители не пьющие. Не так давно все семейство переехало в Рыбцы из Минска, хотя деревенский дом приобрели полтора года назад. Отец Денис Богдевич работает в сельхозорганизации. Утром подвозит старших сыновей в школу по дороге на работу, но не всегда.

Как рассказали в милиции, девочки пропали вечером 10 марта по дороге домой от прабабушки. От родственницы вышли трое детей. Две девочки — четыре и два годика, а также двоюродный брат Миша, которому было практически шесть лет. Мальчик вернулся домой, а девочки до дома не дошли.

— Этот Мишаня более шустрый такой малыш, — рассказал «Мінскай праўдзе» сосед семьи Павел. — Он частяком один приходит, это он их вел, а потом бросил одних. Я вам так скажу, я вижу, как эти дети росли. Они дальше того пути, который им назначен, не сдвинутся с места. Они будут идти конкретно по тропе, которую им указали родители. Никогда не идут по середине дороги, только по обочине и за руку. Я знаю, что эти две девочки сами бы не пошли одни в лес. А в этот раз я слышал диалог, как Миша говорит: «Я побежал по полю домой, а вы не пойдете со мной». А они — «нет, мы пойдем с тобой». И вот Миша посреди дороги, видно, решил, что надо заскочить в лес за шишками и оставил их. А они побежали его искать и потерялись. Все равно черт повел их туда.

В поисках девочек участвовали около 600 человек. Их обнаружили в лесу 11 марта. Это была самая масштабная поисковая операция в Беларуси с 2017 года, когда в Беловежской пуще искали Максима Мархалюка.

11 марта девочки находились под наблюдением врачей в больнице. Как рассказал «Мінскай праўдзе» главврач Марьиногорской ЦРБ Вячеслав Урбан девочек осмотрел консилиум врачей, были проведены необходимые лабораторные и инструментальные методы исследования.

— Пациентки в удовлетворительном состоянии, жизни и здоровью ничего их не угрожает. Девочки психологически были абсолютно спокойны, им было даже интересно, они воспринимали больше как игру все произошедшее. Понятно, что дети в два года в принципе не особо понимают, что случилось. Привезли, хорошо все — они радуются. Сразу же мы госпитализировали их в педиатрическое отделение. Они активно очень коммуницируют с другими детьми по палате, с медицинским персоналом. Мы их сразу чаем напоили, шоколадок дали, — рассказал главврач.

Медик уточнил, что вопрос возвращения сестер в семью рассматривается в комиссии по делам несовершеннолетних.

— Семья абсолютно нормальная. У них, скажем, скромно, но чистенько. Мама, понятно, в декретном отпуске, а папа работает. У нарколога, психиатра, отец не состоял. Поэтому социальных препятствий к их возвращению [в семью] на сегодняшний день нет, — подытожил Вячеслав Урбан.