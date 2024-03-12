Белоруска рассказала, как выиграла у блогера автомобиль за $50 тысяч 3 12.03.2024, 10:08

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Вначале она решила, что ей звонят мошенники.

Белоруска Алена Молохвей выиграла новый автомобиль LiXiang L7 в гиве у блогера Оксаны Самойловой, заметил портал newgrodno.by. Onliner узнал подробности этой истории.

Алена живет в Гродно, до декрета работала директором ресторана «Пешков» и бутик-отеля «Новый свет», а сейчас ждет ребенка. Розыгрыш попался ей на глаза в конце февраля — начале марта, это был гив от Оксаны Самойловой (блогер из России, у нее 15,7 миллиона подписчиков). Как рассказала победительница корреспонденту Onliner, по условиям нужно было подписаться на семь друзей блогера. Делать репосты или проявлять активность в комментариях, как иногда бывает в условиях таких розыгрышей, тут было не нужно. Помимо машины, разыгрывали несколько iPhone, боксы с косметикой. Участников было 380 тысяч, а победителя выбирали рандомайзером.

Раньше девушка в таких розыгрышах не участвовала. О победе ей сообщили в прямом эфире, она подумала, что это неправда и звонят очередные мошенники, поэтому на новость отреагировала спокойно.

— Там [в прямом эфире] некоторые даже писали: беларусы как будто получают машину каждый день. Мне сказали: «С вами свяжутся». Я подумала: «Да-да-да, конечно» — и положила трубку. Вечером и правда начали со мной связываться организаторы. Обычно машины вручает сама Оксана, в этот раз она уехала на съемки и за подарком можно было приехать в Москву в апреле. Мне это время не подходило: на него ставят предполагаемую дату родов.

И Алене согласились пригнать автомобиль в Гродно.

— Я до последнего не верила. Никто из родственников не верил: «Ну машина, ну серьезно?» Для всех это было удивление, появилась какая-то вера в чудеса.

Девушка подчеркивает, что нужно быть внимательным и бдительным: часто такие новости о выигрышах — уловка мошенников. По словам Алены, дополнительных условий получения приза не было. Будет ли она дальше участвовать в таких конкурсах? Возможно, но без фанатизма.

На белорусских сайтах объявлений цена на такой автомобиль начинается от 49 000 долларов.