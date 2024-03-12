В России умер брат Путина 6 12.03.2024, 10:16

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Его сын занимает высокую должность в правлении «Газпрома».

В России умер 91-летний Евгений Путин, которого называют двоюродным братом главы Кремля Владимира Путина. Он был ивановским врачом-урологом, который «ставил на ноги своих пациентов» в период 1970-90- х гг.

Об этом 12 марта сообщили российские издания.

Отмечается, что сын умершего родственника Путина является зампредом в «Газпроме», а дочь владеет одной из крупнейших угольных компаний в РФ.

Примечательно, что в сети есть фактически лишь одно фото Евгения Пунина. Россияне пишут, что его похоронили несколько дней назад, но информацией о причинах и обстоятельствах смерти они не владеют.

«В конце февраля он отметил свое 90-летие в Суздале в доме сына Михала, говорил одноклассник дочери дочери Евгения Михайловича. Похороны состоялись 10 марта», – говорится в сообщениях.

По данным российских СМИ, семья Евгения Путина жила в Иваново на улице Сакко где-то до 2002 года, потом переехала в Москву после прихода к власти Владимира Путина, а позже поселилась в Суздале.

Сын двоюродного брата главы РФ занимает пост заместителя председателя правления «Газпрома» и входит в правление компании. Кремлевский спикер Дмитрий Песков сам говорил, что это – «дальний родственник» Путина, с которым тот не общается.

Дочь Евгения Путина Анна сейчас носит фамилию Цивилева, так как замужем за губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. В 2018 году она получила от мужа 70% компании «Колмар» – одного из крупнейших российских угледобывающих предприятий.

«В конце февраля прошлого года Евгений Путин отметил 90-летний юбилей. Это ведущий ивановский врач-уролог, который ставил на ноги своих пациентов в период 1970-90- х гг.», – пишут, российские СМИ, даже не публикуя фото с его похорон.