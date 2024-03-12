Лукашенко серьезно просчитался 9 Давид Титов, «Обозреватель»

12.03.2024, 10:22

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС / Форум

Диктатор не учел настроения белорусов.

Воинские части Беларуси получили распоряжение от властей о том, что существует необходимость повысить количество военнослужащих контрактной армии на 15%.

Приплясывая вокруг срочников, белорусские рекрутеры предлагают потенциальным контрактникам всяческие блага и стремительный карьерный рост в вооруженных силах, но большого наплыва желающих все так же нет.

Несмотря на происходящее, еще неделю назад консультант отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления белорусского Генштаба Андрей Мурашов заявил, что успехи завлечения населения Беларуси примкнуть к рядам Вооруженных сил отмечаются большим успехом и, исходя из внутренней статистики, количество контрактников за последние 3 года увеличилось в 1.5 раза.

Как изъяснился чиновник, «население осознало, что обучение военному делу – это жизненная необходимость и обстановка вокруг Беларуси формирует у людей соответствующее мировоззрение».

Парад лицемерия диктаторов и их сторонников ни на минуту не останавливается, а машина пропаганды только набирает оборотов.

Российскую агрессию и террористическую деятельность лучшего друга Лукашенко, Путина, беларуская власть оборачивает в красивую упаковку – «обстоятельства», умалчивая о том, что само правительство Беларуси каждый день способствует этой обстановке формировать то мировоззрение, которое покажется поклонникам «русского мира» удобным для манипулирования мыслями населения.

Недавние сообщения о привлечении «вагнеров» к подготовке вооруженных сил не внушают надежду призывникам, которым предлагают подписать контракт, так как мыслящее белорусское население не поддерживает идеологию террора, которая вероятно будет основой обучения российскими «чвкшниками».

Стоит отметить и то, что сами «вагнера» не в восторге от их привлечения к подготовке новобранцев. Недавно стало известно, что лидер ЧВК «Вагнер», находящихся в Беларуси, с позывным «Лотос» исчез и не выходит на связь уже на протяжении недели. Сослуживцы считаю своего командира трусом и не уважают за уступчивость, а такие военизированные формирования, особенно состоящие из скопа бывших тюремщиков, очевидно, не могут долго существовать без лидера. Скорее всего, «вагнера» уже «на чемоданах» и ждут расформирования славных подразделених.

Исходя из вышеперечисленного напрашивается следующий вывод: похоже на то, что в тесное сотрудничество «союзного государства» верят лишь диктаторы, сидя в своих дворцах и бункерах, не имея ни единого понятия о том, какие настроения и мысли на счет дальнейшего развития событий имеются у населения.

Давид Титов, «Обозреватель»