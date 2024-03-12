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Поляки назвали свои любимые нации

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  • 12.03.2024, 10:28
  • 9,322
Поляки назвали свои любимые нации

На каком месте белорусы?

Поляки больше всего симпатизируют американцам и итальянцам, а вот россиян недолюбливают, свидетельствуют результаты опроса, которые опубликовал польский Центр общественного мнения.

В топе симпатий поляков также оказались чехи, словаки, англичане, литовцы, финны, венгры и французы. Грузинам, украинцам и немцам симпатизируют 40% опрошенных граждан Польши.

В самом низу таблицы расположились россияне. К ним положительно отнеслись только 8% участников исследования. На строчку выше расположились представители этнической группы рома. Третью с конца позицию в рейтинге заняли беларусы. О симпатии к гражданам нашей страны высказались 24% опрошенных поляков, а вот 47% относятся неприязненно. Перед Беларусью в топе расположились палестинцы, турки, индийцы, евреи и китайцы.

Отметим, что год назад позиции белорусов в рейтинге были хуже. В тот раз 51% участников опроса выразили негативное отношение к гражданам нашей страны и 19% — положительное. Похожая ситуация и у россиян. Год назад им симпатизировали 6% участников опроса, а 82% выражали неприязнь. А вот украинцам, наоборот, год назад симпатизировали больше поляков (51%) и меньше выражали негативное отношение (17%).

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