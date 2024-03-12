В Сети высмеяли сборку белорусских троллейбусов

В социальных сетях показали, как выглядят новые троллейбусы белорусского производства от компании «Белкоммунмаш». Пользователи обратили внимание на низкое качество выполненной работы, материалов и сборки, отмечает телеграм-канал «Хартия-97%».
На кадрах видно, как троллейбусы «украшены» монтажной пеной, а сварочные швы оставляют желать лучшего.
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