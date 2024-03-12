В Гродно отец просто так ударил ножом сына 12.03.2024, 10:46

2,202

Поступок он объяснил тем, что смешал алкоголь с медикаментами.

В Гродно задержали 74-летнего жителя города по подозрению в причинении тяжкого телесного повреждения своему сыну. Подробности инцидента рассказал приближенный к МВД телеграм-канал.

Подозреваемый вместе со своим 40-летним сыном отмечали 8-е Марта. Когда застолье подходило к концу, младший решил проводить отца до кровати, но тот схватил со стола нож и пырнул им своего родственника.

Медики оказали помощь потерпевшему и доставили его в больницу.

В разговоре со следователями подозреваемый не смог вспомнить, что вызвало его агрессию. По его словам, никаких конфликтов в ходе застолья не было. Мужчина предположил, что все могло произойти из-за лекарств, которые он употребляет: препараты несовместимы с алкоголем и, при нарушении этого правила, могут вызвать неадекватное поведение.