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«Танки едут!»: реакцию жителей Белгородской области на прорыв границы РФ показали на видео

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  • 12.03.2024, 10:51
  • 10,424
«Танки едут!»: реакцию жителей Белгородской области на прорыв границы РФ показали на видео

На бронетехнике развевается знамя, очень похожее на флаг ЕС.

В сети опубликована видеозапись, на которой жительница Белгородской области через окно рассматривает движение неизвестного подразделения под прикрытием бронетехники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что видеозапись сделана на территории Белгородской области РФ. На одном из их танков развевается флаг, который очень похож на флаг ЕС.

Напомним, что сегодня Легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» зашли на танках в Курскую и Белгородскую области РФ.

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