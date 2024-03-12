Огородников в райцентрах Гомельщины решили признать «тунеядцами» 6 12.03.2024, 10:57

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За счет их хотят компенсировать нехватку рабочих рук.

В райцентрах Гомельщины огородников предлагают не включать в категорию населения, «занятого в экономике», а считать «тунеядцами». Речь об этом шла на совещании в под руководством председателя облисполкома Ивана Крупко, пишет «Гомельская правда».

Чиновники отметили ,что в области «упорно не желает сокращаться» количество людей, живущих на заработки из-за рубежа. Их сравнили с паразитами: «Такие люди и их семьи по сути паразитируют на обществе, пользуясь всеми правами и благами белорусских граждан, но не платя налоги, не принося сколько-нибудь значимую пользу стране».

Также прилетело и огородникам. Нынешнее законодательство не считает «тунеядцами» тех, кто живет со своего огорода. Их занятость в экономике подтверждают соответствующие службы. На Гомельщине огородники могут считаться занятыми в экономике повсюду, кроме Гомеля и Мозыря.

Но чиновники решили за счет огородников компенсировать нехватку рабочих рук. «На обсуждение вынесено решение включить в список городов, где нельзя заниматься такого рода огородничеством, еще и Жлобин, Речицу, Светлогорск, возможно другие райцентры. Дело в том, что в промсекторе этих городов достаточно вакансий, они нуждаются в заполнении», — пишет «Гомельская правда».