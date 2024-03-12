Соловьеву стало плохо 3 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

12.03.2024, 11:00

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Не только с головой.

У Соловьева явно плохо с экономикой да и вообще с головой, пропагандист заявляет что Россия приобрела новые территории и теперь её богатство должно чуть ли не удвоится.

Но откуда ему удваиваться, если Россия уничтожила всю экономику захваченных регионов. Все предприятия лежат в руинах, бизнесмены и предприниматели покинули эти депрессивные территории, а большинство городов остались без людей. Чтобы отстроить захваченные территории нужны десятки если не сотни миллиардов долларов, которых у России нет и не будет.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»