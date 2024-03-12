Чуть больше нашей Луны: где «обитает» самая маленькая из найденных планета 12.03.2024, 11:07

Фото: M. Weiss/CfA

Условия на ней, как и на Меркурии.

Крупнейшая планета в Солнечной системе Юпитер, мог бы вместить в себя более 1300 Земель. Но наша планета не самая маленькая в Солнечной системе, ранее этот титул принадлежал Плутону, но с 2006 года его отнесли к карликовым планетам. С тех пор самой маленькой планетой в Солнечной системе является Меркурий.

Но если выйти за пределы нашего космического дома, где находится самая маленькая планета? Об этом пишет Space.com (перевод - «Фокус»).

Маленькие экзопланеты или планеты, которые вращаются вокруг далеких звезд, крайне сложно обнаружить. Одну такую все же удалось отыскать – Kepler 37-b. Она была обнаружена с помощью данных космического телескопа Kepler. Исследование показало, что эта далекая планета меньше Меркурия и одного размера с нашей Луной.

- Мы обнаружили достаточно много объектов размером с Землю, но не слишком много объектов, которые были бы меньше, — говорит астрофизик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Томас Барклай.

Экзопланета Kepler 37-b, как и многие другие, была обнаружена с помощью транзитного метода. Когда далекие планеты вращаются вокруг своих звезд, они на некоторое время затмевают их.

Найденная крошечная планета вращается вокруг звезды Kepler-37, которая находится в 209 световых годах от Земли. Родительская звезда крошечной планеты такого же типа, что и Солнце, но Kepler-37 немного меньше и холоднее. Вкруг звезды вращаются еще три планеты.

Для того, чтобы подтвердить размер маленькой планеты, а также и ее звезды, ученые использовали анализ колебаний яркости Kepler-37.

Анализ данных показал, что планета Kepler 37-b скалистая и располагается ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Планета совершает полный оборот вокруг звезды всего за 13,4 земных дня. Как и на Меркурии, на Kepler 37-b скорее всего, крайне суровые условия, также там отсутствует атмосфера.

Но может ли Kepler 37-b считаться планетой? Она точно не похожа ни на одну из планет Солнечной системы. По данным Международного астрономического союза, планета должна вращаться вокруг звезды, а также быть достаточно крупной, чтобы образовывать сферическую форму и очищать орбиту от любых объектов аналогичного размера.

Все эти утверждения иногда, сложно применить к экзопланетам. Особенно сложно определить, убирает ли планета мусор со своей орбиты и окрестностей. Но с Kepler 37-b особых сомнений нет.

- Планета достаточно большая, обладает достаточной гравитацией, чтобы очистить свою орбиту и близка к соей звезде. Kepler 37-b подходит по всем этим параметрам, — говорят ученые.

Несмотря на то, что Kepler 37-b удерживает свой титул на протяжении уже 10 лет, это не будет продолжаться вечно. Космический телескоп Kepler был выведен из эксплуатации в 2018 году, но ученые разрабатывают новые способы поиска экзопланет. Среди таких инструментов космический телескоп «Нэнси Грейс Роман», который может быть запущен в 2027 году.