СМИ: Россия возобновила поставки оружия из КНДР 1 12.03.2024, 11:10

3,110

Опубликованы спутниковые снимки.

Россия возобновила поставки оружия из КНДР после месячной паузы. Российский грузовой корабль был зафиксирован в северокорейском порту, который предположительно способствует переброске оружия для использования против Украины.

Об этом сообщает NK Pro, ссылаясь на спутниковые снимки. На снимках Planet Labs видно судно, по размеру и внешнему виду соответствующее российскому флагману Lady R, пришвартованному в воскресенье у причала 1 северокорейского порта Расон.

Судя по всему, судно прибыло с синими предметами, покрывающими его палубу, вероятно, контейнерами из России для разгрузки на причале. С тех пор как российские корабли начали прибывать в Расон в августе прошлого года, они, судя по всему, разгружали контейнеры на причале 1, прежде чем забирать контейнеры на причале 2 для доставки в Россию.

В последний раз судно появлялось на почти ежедневных спутниковых снимках у любого из причалов 12 февраля, тогда как на причале 2 не было никакой активности, позволяющей предположить исходящие грузы во время очевидной паузы.

Маловероятно, что поставки происходили ночью, поскольку количество контейнеров на пирсе 2 обычно увеличивается в течение нескольких дней, прежде чем прибудут корабли, чтобы их забрать.

Анализ NK Pro показывает, что Lady R забрала контейнеры в российском Восточном порту 8 февраля, а примерно 10 февраля бросила якорь в водах к востоку от Владивостока.

Судно оставалось там несколько недель, но исчезло с этого места между 7 и 9 марта, незадолго до прибытия в Расон.

Снимки Planet Labs показывают, что небольшой корабль присоединился к вероятной Lady R утром 7 марта, когда он все еще стоял на якоре недалеко от Владивостока, возможно, для доставки топлива или припасов перед поездкой в Северную Корею.