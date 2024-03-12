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В Германии бездомный белорус показал экстремальное шоу

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  • 12.03.2024, 11:15
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В Германии бездомный белорус показал экстремальное шоу

Попал под поезд, спрыгнул с крыши и попытался сбежать от полиции.

Утром в воскресенье 40-летний гражданин Беларуси устроил шоу на вокзале города Фульда в земле Гессен в Германии. Но закончилось оно для него не очень хорошо, сообщила немецкая полиция.

Для начала мужчина перепрыгнул через несколько железнодорожных путей, на шестом из них его задел поезд. Когда поезд остановился, мужчина пролез под ним и продолжил путь. Он перешел железную дорогу до конца, перелез через забор высотой в 1,6 метра, подошел к краю здания и спрыгнул вниз с высоты 6 метров.

Благодаря действиям полицейских мужчина не ударился головой о землю при прыжке, но получил видимые травмы рук и головы. Тем не менее, он попытался скрыться, но его задержали и доставили в больницу.

Как сообщает полиция, белорус является бездомным. В отношении него завели дело об административном правонарушении.

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