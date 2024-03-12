«С виду — простой дом, а на самом деле здесь жил Быков» 12.03.2024, 11:35

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Как живется в том самом «Красном доме» в Минске.

Наверняка вы не раз проходили мимо одного из самых длинных домов Минска, который больше известен как «Брестская крепость» или «Красный дом». Находится он на улице Максима Танка и визуально действительно выглядит как одно большое длинное здание, но на самом деле здесь объединяются объекты по десяти разным адресам. Изначально сюда селили представителей номенклатуры, научных сотрудников и творческую интеллигенцию. Realt узнал, как местные живут здесь сегодня и что они знают об истории этих домов.

Эти кирпичные дома возводились с середины 70-х и до конца 80-х годов по индивидуальным проектам. За это время общая длина сооружения дошла до 800 метров. Сейчас в сумме здесь насчитывается 29 подъездов, а в зданиях есть почта, расчетно-справочный центр, парикмахерская, аптека, оптика, ремонт одежды и обуви, пекарня, мебельный и продуктовый. Кроме того, фасады зданий раньше были красными, но после капитального ремонта их расцветку поменяли. Для квартир здесь характерны просторные планировки, большие кухни, длинные коридоры и несколько лоджий.

«Для того времени это действительно хорошее жилье»

В одном из этих домов живет Светлана: снимает комнату в четырехкомнатной квартире.

— У нас везде паркет, два балкона, причем один из них ну просто огромный — там вмещается диван, кресло и еще есть немного места. С него как раз красивый вид на Кальварийскую. Еще из интересного и того, что может показаться необычным, — это то, что в тамбурах часто можно встретить деревянные ящики по пояс человека: их местные называют «подвалами» и хранят там картошку и другие овощи. В принципе, мне квартиры здесь нравятся, единственный минус — узкий длинный коридор, в котором всегда темно.

Девушка упоминает, что квартиры здесь также выдавали военным.

— Так мне говорили местные жители, но информацией, сколько таких квартир вообще было, я не располагаю. Хотя мне кажется, что для того времени это действительно хорошее жилье.

Светлана в ходе разговора наряду с другими выделяет еще одно название длинного дома — «Китайская стена».

— Дома здесь же сами по себе расположены очень близко. Из-за этого кажется, что это просто один длинный дом. Отсюда и разные названия. И если «Красный дом» мне в принципе понятно — тут раньше фасады были из красного кирпича, который сейчас заштукатурили, то почему «Брестская крепость» или «Китайская стена» догадаться сложно.

«С виду — простой дом, а на самом деле здесь жил Быков»

Дом на улице Танка известен не только тем, что является одним из самых длинных в Минске. Его также знают по тому, что здесь с 1978-го по 2003-й год жил известный белорусский писатель Василь Быков. Свои литературные произведения он писал в десятом доме. Теперь на нем можно увидеть мемориальную плиту. Идея ее создания появилась еще в 2018-м году, но реализовать ее смогли только в 2020-м. Автором выступил скульптор Игорь Зосимович.

Мемориальную плиту установили на выступающий пилон дома. В ее центре можно увидеть бронзовый портрет классика, который завораживающе переливается на солнце. Сама плита сделана из латунного листа, на который нанесен отрывок из его повести «Атака», а поверх него как будто выжжен автограф писателя.

Недалеко от дома с портретом литератора мы встречаем Марию. Она снимает квартиру в «Красном доме».

— Началось все с того, что я сюда заселилась, пока училась в Институте журналистики на заочном отделении. Во время сессии нужно было где-то остановиться, тогда на пару недель меня приютили знакомые. Здесь же журфак в пяти минутах ходьбы. Но мне в итоге сам дом очень понравился, точнее его местоположение. Все необходимое в шаговой доступности, хорошее транспортное сообщение, да и до центра рукой подать. Потом, когда я уже решила переезжать жить в Минск, подумала, что неплохо бы найти жилье в этом доме, так и получилось. И ни разу не пожалела.

О том, что в соседнем с ней доме когда-то жил великий писатель девушка также знает.

— Честно говоря, не заметить табличку на доме сложно, но я знала об этом факте еще в тот первый раз, когда жила здесь. Мне об этом рассказали одногруппники в одном из разговоров. Я тогда подумала, что это так необычно: с виду — простой дом, а на самом деле здесь когда-то жил человек, произведения которого я читала, некоторые даже и не один раз. Это как прикоснуться к искусству или чему-то вечному. То, что такие места как-то отмечают, обращают внимание людей на них, правильно, это же часть истории, которую, как мне кажется, важно сохранять.

«Когда появилось метро, жизнь значительно облегчилась»

Василь Быков — не единственный известный житель этого длинного дома. Например, на здании по адресу Максима Танка, 16 также размещена мемориальная табличка. Посвящена она народному артисту Беларуси и СССР, известному актеру и общественному деятелю Николаю Еременко. Он прожил здесь с 1979-го по 2000-й год.

Кроме того, в одном из этих домов какое-то время также жил народный писатель БССР, известный драматург и сценарист Иван Шамякин. Никаких опознавательных знаков по этому поводу здесь нет, но об этом нам рассказывает одна из местных жительниц Валентина (имя изменено по просьбе героини).

— Изначально в эти дома заселяли, как тогда считали, элиту и интеллигенцию. Хотя с течением времени, конечно же, жили разные люди. У нас соседями была многодетная семья, которая переехала из Сибири сюда. Здесь и много известных личностей жило, кроме Василя Быкова. Например, Иван Шамякин. Я хорошо знала его сына и дочку, мы по соседству с ними поселились. Получилось так, что моему мужу предложили квартиру в этом доме. Я тогда была в санатории в Друскининкай, там разговорились с мужчиной, рассказала, что вот предлагают переехать в дома на Танка, а я сомневаюсь, так он улыбнулся и сказал, что дом хороший, лучше соглашаться. Оказалось, что это и был сын Ивана Шамякина, а мы стали соседями в итоге.

Женщина вместе с мужем заселились сюда в 1983-м году. Тогда еще этот дом не был таким длинным, потом он долго достраивался. Но здания между собой были объединены арками изначально.

— Конечно, район очень сильно расстроился. Сначала за нашим домом особо никаких построек не было, это все уже после нас появлялось. А еще раньше рядом с нами был небольшой рыночек, мы его еще застали. Вместо сквера, который сейчас возле метро, стояли жилые дома. И транспорта как такового не было. Мы ездили только на троллейбусах, которые всегда были битком забиты. Помню, пока доезжала до Площади Победы, то все пуговицы на куртке были выдраны, так много людей ехало. А когда появилось метро, все в восторге были, перешли на этот вид транспорта, и жизнь значительно облегчилась.

«14 лет стояла на очереди на жилье, но довольна, что в итоге заселилась сюда»

Тамара живет в 30-м доме на Максима Танка с 1987-го года. Как она сказала, «знаменитых людей у них там не было». Сама она 14 лет стояла на очереди, чтобы получить квартиру. В итоге предложили в Красном доме, чем она осталась довольна.

— С течением времени район расширялся, сейчас вокруг видны только многоэтажки, раньше их, конечно, поменьше было. Сам дом у нас неплохой, сделан из кирпича. В то время таких многоэтажек особо не возводили. На каждой площадке — по четыре квартиры. Они объединены общей проходной, которая закрывается отдельной дверью. В квартирах по два балкона — один из кухни, а второй — из комнаты. Сейчас их застеклили, а когда только въезжали, они были открытыми. Есть у нас и длинный коридор, и небольшое помещение, которое в народе называют «кладовкой».

Отмечает Тамара и то, что в доме очень тепло. Жильцы не страдают от холода, а наоборот часто открывают окна.

— Да, людей проходит много, но шум нам здесь совсем не мешает. И плюсов значительно больше: любой необходимый транспорт рядом, близко центр города, в шаговой доступности много магазинов и с продуктами, и с одеждой. В общем, все необходимое здесь есть.