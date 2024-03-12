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Сколько самолетов-разведчиков А-50 осталось в России

  • 12.03.2024, 11:29
  • 4,912
Сколько самолетов-разведчиков А-50 осталось в России

Новые данные.

В России осталось еще пять самолетов-разведчиков А-50. Они могут выполнять задачи, однако, после сбития второго самолета данного типа украинскими Силами обороны враг не летает ими вблизи Украины.

- По нашим данным, в арсенале у россиян осталось 5 исправных А-50 и А-50У, которые могут выполнять задачи. Но после того, как поразили второй А-50, они больше не летают вблизи Украины, - рассказал источник РБК-Украина в спецслужбах.

Следует отметить, что данный тип самолета обнаруживает авиацию, выполняет разведку расположения радиолокационных систем и комплексов ПВО, крылатых ракет, а также способен «сканировать» небо на дальность 500-600 км.

Напомним, что начиная с января Россия потеряла два редких самолета ДРЛВ А-50У, регулярно осуществлявших воздушную разведку в районе Азовского моря.

Также осенью и зимой 2022-2023 самолет этого типа регулярно взлетал в паре с Миг-31К над территорией Беларуси. Но после того, как партизаны повредили А-50 на аэродроме «Мачулищи», его якобы забрали оттуда на ремонт в Россию.

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