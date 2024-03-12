Американские дипломаты попробовали белорусские драники – результат вас удивит 12.03.2024, 11:48

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Все были солидарны во мнении.

Сотрудники дипмиссии США в Беларуси решили вкусить самое популярное белорусское блюдо, а своими эмоциями поделились в Instagram.

Дипломатам и их детям подали классические драники, а дополнительным ингредиентом стала, само собой разумеющееся, сметанка.

Сначала дипломаты были взволнованы, ведь выглядело блюдо действительно чудесно. Ровный золотистый цвет и хруст сделали свое дело – за первым кусочком спустя всего несколько секунд последовал следующий, а затем еще один.

Судя по ролику, детям самое знаменитое белорусское блюдо понравилось больше. Ребята и некоторые дипломаты поставили драникам 9 и 10 баллов, а один из взрослых гурманов оценил еду всего на 7,5. Впрочем, все были солидарны во мнении, что драники – очень вкусное и чудесное блюдо.