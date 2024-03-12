В сеть утекли данные белорусов, которые заказывали товары в российском интернет-магазине 12.03.2024, 11:58

Какую информацию слили?

В сеть утекли персональные данные клиентов российского интернет-магазина товаров для дома kuchenland.ru. Об этом сообщила пресс-служба Центра защиты персональных данных (ЦЗПД).

Чувствительная информация была получена в результате взлома базы данных kuchenland.ru. В сеть, в частности, утекли 270 учетных записей жителей Беларуси.

Как сообщает телеграм-канал «Утечки информации», в сливе содержатся данные об имени и фамилии клиентов интернет-магазина, адреса их электронных почт, номера телефонов, даты рождения, IP-адреса, частичный номер банковских карт, а также стоимость и состав заказов.

В ЦЗПД призвали клиентов kuchenland.ru быть бдительными при поступлении звонков, рассылок и запросов, в том числе с незнакомых номеров, а также не предоставлять избыточную информацию о себе и близких третьим лицам.