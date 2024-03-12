Эксперты: Атака украинских дронов могла окончательно «прибить» крупнейший НПЗ в РФ 12.03.2024, 11:57

Атакованный нефтеперерабатывающий завод под Нижним Новгородом за год перерабатывал 15 миллионов тонн нефти.

Благодаря сегодняшней успешной атаке украинских дронов был выведен из строя один из самых мощных в РФ нефтеперерабатывающих заводов «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово в Нижегородской области.

По информации в российских пабликах, был уничтожен самый главный элемент завода - одна из установок переработки нефти, которая является ключевой во всех технологических процессах, завод прекратил работу.

Как отмечают аналитики Defence Express, этот НПЗ является одним из самых мощных в России. По состоянию на 2022 год это предприятие перерабатывало 15 млн тонн нефти, что составляло около 5% от общего объема российской переработки в целом.

Кроме того, этот завод стал одной из первых жертв санкций против РФ - 4 января 2024 года на нем из-за поломки компрессионного оборудования вышла из строя еще одна установка каталитического крекинга. А их на этом предприятии всего две.

- Как в РФ докладывали в январе, ее быстро починить невозможно, потому что для этого необходимо заказать западные комплектующие, а этой возможности также нет. Таким образом эта атака вполне может окончательно "прибить" этот российский нефтеперерабатывающий завод, - указывают аналитики.

Кроме того, этой ночью дронами были атакованы и другие объекты РФ, в частности в Орле дроном была поражена нефтебаза, возник пожар.

Всего о взрывах ночью сообщали из Курской, Тульской, Воронежской, Орловской и Белгородской областей. В Минобороны РФ сообщили об атаке 25 беспилотников.