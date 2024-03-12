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Хитрая задачка из школьной тетради поставила в тупик родителей десятиклассника

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  • 12.03.2024, 12:09
  • 1,570
Хитрая задачка из школьной тетради поставила в тупик родителей десятиклассника

Сможете ее решить?

Подобные математические задачки учат школьников мыслить нестандартно. Однако далеко не каждый взрослый способен их решить. А что насчёт вас?

Дружите ли вы с логикой и математикой? Если да, то попытайтесь решить эту хитрую головоломку из школьной тетради с первой попытки.

Ваша задача: понять скрытую логику уравнения и ответить, какое число должно стоять вместо вопросительного знака. Главное — хорошо обдумайте решение и не спешите с ответом!

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