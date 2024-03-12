В Беларуси взялись за владельцев агроусадеб 1 12.03.2024, 12:22

Минспорта озадачилось работой указа № 372.

Министерство спорта и туризма якобы пытается понять, насколько эффективны законы, по которым работают владельцы агроусадеб. Для этого ведомство запустило «общественное обсуждение». Один из основных вопросов — кредиты, которые могут получить владельцы агроусадеб.

Минспорта озадачилось работой указа № 372, который касается льготных кредитов для тех, кто занимается агроэкотуризмом. Так, «Белагропромбанк» с 2010 года выдает такие займы, их максимальный размер — до 2000 базовых величин. Кредит выдается на срок до пяти лет (физлицам — до семи) под 5% годовых. Льгота продлена до 2025 года.

Напомним, с 1 января базовую величину увеличили до 40 рублей. Вслед за этим выросла также предельная сумма по кредитам тем, кто занимается агроэкотуризмом, — до 80 тысяч рублей.

Минспорта также пытается найти возможные пробелы в законах и подготовить возможные изменения. Минспорта будет принимать комментарии по теме до 12 апреля.

Напомним, с 1 июля прошлого года в Беларуси изменились условия для агроусадеб. Те из них, которые прошли переаттестацию и получили специальное разрешение от местных властей, продолжили работать на старых условиях. Остальные должны перейти на оплату налога на профдоход, который ввели в этом году. Это 10% или 20% от суммы выручки. Первая ставка применяется при сумме годового дохода до 60 тысяч рублей, вторая — если доход выше.

Эти изменения сказываются не только на условиях работы отрасли, но и на количестве субъектов агроэкотуризма — их становится меньше.