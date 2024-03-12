Зашли на территорию РФ с нескольких направлений: в ВСУ раскрыли детали прорыва добровольцев 2 12.03.2024, 12:28

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И оценили ход боев.

12 марта Легион «Свобода России», Российский добровольческий корпус и «Сибирский батальон» объявили о начале весеннего освободительного движения на территории России и начали наступление на нескольких участках украинско-российской границы.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии «24 Каналу» отметил, что россияне проглядели накопившуюся технику на этом направлении.

По его словам, пограничные войска России относятся к структуре ФСБ. В общем, ФСБ отвечает за безопасность российских границ, однако эта спецслужба, которая имела имидж «сверхмощной и всевидящей», реально оказалась неэффективной. Тимочко указывает на то, что они не заметили накопления войск и бронетехники российским добровольцев.

«Даже в теории не просчитали эти направления, не подтянули ресурсы, чтобы продемонстрировать, насколько они способны», - отметил Тимочко.

Тимочко акцентировал внимание на том, что только накануне руководитель Росгвардии рассказывал об усилении обороны границ РФ. В его заявлении говорилось о намерении перебросить в приграничные области РФ 300 тысяч росгвардейцев предварительно посадив их на танки и научив пользоваться артиллерией.

«В результате две структуры настолько внутренне борются между собой, что даже если кто-то из них владеет информацией, то не делятся ею. Военные операции, которые происходят на территории России, не могут превентивно предотвращаться российскими спецслужбами или росгвардейцами», - отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Кроме того, он добавил, что на территории РФ создавали силы территориальной обороны. Эта инициатива сопровождалась пропагандистскими шоу, где демонстрировали подготовку «бойцов ТРО» и рассказывали о больших затратах на строительство оборонительных рубежей.

По его словам, вся эта масштабная пропагандистская кампания была направлена на показ того, что россияне готовы противостоять внешним угрозам и подготовлены к этому. Однако неожиданно для них, на тех же направлениях, произошел проход. Это была классическая военная операция без особых выкрутасов, однако российские захватчики оказались снова не готовы к такому развитию событий.

Это свидетельствует о том, что все лучшие и наиболее боеспособные силы противника привлечены на линиях фронта, отмечает Тимочко. Как раньше Евгений Пригожин, так и сейчас РДК, «Сибирский батальон» и легион «Свобода России» показали, что россияне стянули и используют на линиях фронта все свои силы.

«Вражеский военный контингент в Украине составляет в пределах 450 - 490 тысяч. Россия может залатывать дыры, но увеличить и нарастить мощность оккупантам не удается», - резюмировал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.