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От имени Visa белорусам приходят странные письма

3
  • 12.03.2024, 12:33
  • 3,510
От имени Visa белорусам приходят странные письма

Кажется, что их лучше не открывать.

Мошенники продолжают атаковать белорусов — на этот раз прикрытием выбрали систему Visa. Читательница «Онлайнера» на днях получила письмо про большой выигрыш, а все потому, что стала победительницей «лотереи Visa».

По легенде, победителей лотереи в 2024 году всего десять, они из разных стран. Платежная система Visa якобы пообещала всем по миллиону евро, а в спонсоры мероприятия зачем-то записали Google.

Деньги якобы уже переведены на карту, дальше авторы письма просят вас «просто дать свои данные».

Что там дальше, читательница не проверяла, но напоминаем, что ничего отправлять не нужно — возможно, кто-то как раз собирает миллион евро, но с карт доверчивых людей.

Это не первый раз, когда белорусов пытаются развести под видом розыгрыша крупных сумм, просто раньше прикрывались белорусскими банками. Будьте бдительны.

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