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В Минске ликвидируют общество обманутых вкладчиков, помощь которым обещал Лукашенко

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  • 12.03.2024, 12:50
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В Минске ликвидируют общество обманутых вкладчиков, помощь которым обещал Лукашенко

Конец истории.

Минский городской суд начинает рассматривать иск Министерства юстиции по ликвидации Белорусского общественного объединения пострадавших вкладчиков «За социальную справедливость», передает «Радыё Свабода».

Объединение было зарегистрировано в 1995 году, а в 1996 году его деятельность поддержал и обещал помощь диктатор Лукашенко, который даже издал свой специальный указ на этот счет, что, как казалось пострадавшим вкладчикам, гарантирует их права.

Пострадавших вкладчиков в Беларуси уже в середине 90-х было немало. Финансовый рынок тогда регулировался слабо, под видом инвесторов в финансовую систему Беларуси зашли сомнительные элементы из соседних стран, появились и белорусские финансовые «пирамиды».

Наиболее известное дело финансовой компании «ФИКО», которая принимала у граждан валюту на обмен по курсу значительно выше рыночной, обещало вкладчикам выше, чем в банках, проценты, а также отмывала деньги из-за рубежа. На основательницу компании завели дело, но она убежала за границу.

Белорусское государство в конце концов признало свои обязательства перед вкладчиками обанкротившихся банков, выплатив физическим лицам, например, вкладчикам банка «БелБалтия», около 18 млн долларов, хоть и без процентов, а вот обязательства перед людьми, которые оказались жертвами «финансовых компаний», никто выполнять не собирался. Эти компании легально действовали на территории Беларуси и собирали деньги с доверчивых граждан, обещая высокие проценты, импортные товары по низким ценам и даже дешевые квартиры, абсолютно легально. «ФИКО», «Гайстрах», «Секай» и другие компании давно забыты белорусской публикой, всего в 1990-х было 24 такие компании. Сейчас ликвидируют и объединение тех, кого они обманули.

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