В Минске ликвидируют общество обманутых вкладчиков, помощь которым обещал Лукашенко 9 12.03.2024, 12:50

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Конец истории.

Минский городской суд начинает рассматривать иск Министерства юстиции по ликвидации Белорусского общественного объединения пострадавших вкладчиков «За социальную справедливость», передает «Радыё Свабода».

Объединение было зарегистрировано в 1995 году, а в 1996 году его деятельность поддержал и обещал помощь диктатор Лукашенко, который даже издал свой специальный указ на этот счет, что, как казалось пострадавшим вкладчикам, гарантирует их права.

Пострадавших вкладчиков в Беларуси уже в середине 90-х было немало. Финансовый рынок тогда регулировался слабо, под видом инвесторов в финансовую систему Беларуси зашли сомнительные элементы из соседних стран, появились и белорусские финансовые «пирамиды».

Наиболее известное дело финансовой компании «ФИКО», которая принимала у граждан валюту на обмен по курсу значительно выше рыночной, обещало вкладчикам выше, чем в банках, проценты, а также отмывала деньги из-за рубежа. На основательницу компании завели дело, но она убежала за границу.

Белорусское государство в конце концов признало свои обязательства перед вкладчиками обанкротившихся банков, выплатив физическим лицам, например, вкладчикам банка «БелБалтия», около 18 млн долларов, хоть и без процентов, а вот обязательства перед людьми, которые оказались жертвами «финансовых компаний», никто выполнять не собирался. Эти компании легально действовали на территории Беларуси и собирали деньги с доверчивых граждан, обещая высокие проценты, импортные товары по низким ценам и даже дешевые квартиры, абсолютно легально. «ФИКО», «Гайстрах», «Секай» и другие компании давно забыты белорусской публикой, всего в 1990-х было 24 такие компании. Сейчас ликвидируют и объединение тех, кого они обманули.