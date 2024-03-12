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В оккупированном Бердянске прогремели взрывы в районе аэропорта

  • 12.03.2024, 12:55
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В оккупированном Бердянске прогремели взрывы в районе аэропорта

Над городом поднимается столб дыма.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы 12 марта. Уже известно о месте «прилета».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Бердянской городской военной администрации Виктории Галициной в Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

«В Бердянске громко», - написала Галицина.

Как добавила она, местные жители сообщают, что слышали взрыв и наблюдают столб дыма со стороны въезда Мариуполя.

В свою очередь Андрющенко сообщил о «прилете» в городе.

«Бердянск. У вас пропущен в районе аэропорта», - констатировал он.

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