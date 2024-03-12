В оккупированном Бердянске прогремели взрывы в районе аэропорта
- 12.03.2024, 12:55
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Над городом поднимается столб дыма.
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы 12 марта. Уже известно о месте «прилета».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Бердянской городской военной администрации Виктории Галициной в Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
«В Бердянске громко», - написала Галицина.
Как добавила она, местные жители сообщают, что слышали взрыв и наблюдают столб дыма со стороны въезда Мариуполя.
В свою очередь Андрющенко сообщил о «прилете» в городе.
«Бердянск. У вас пропущен в районе аэропорта», - констатировал он.