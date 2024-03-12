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В Венгрии владельцам проездных разрешили бесплатно брать с собой собак

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  • 12.03.2024, 12:58
В Венгрии владельцам проездных разрешили бесплатно брать с собой собак

Национальный проездной распространяется на весь общественный транспорт страны.

Владельцы национальных проездных в Венгрии отныне могут бесплатно брать в поездки собак. Таким образом питомцев хотят спасти от одиночества, с которым они сталкиваются, когда их хозяева уезжают на работу или отдых.

Национальный проездной распространяется на весь общественный транспорт страны. Те, у кого нет такого абонемента, могут купить специальный проездной для собак. Он обойдется в 1890 форинтов (4,8 евро) в месяц. Для сравнения: разовый билет в одну сторону для пса стоит 500 форинтов (1,27 евро).

Проблемой одиночества домашних животных занимаются во многих европейских странах. Например, в общественном транспорте Брюсселя больше не придется платить за провоз домашнего животного. А во французском городе Пюто открыли детский сад для собак.

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