Атакуют сразу три силы: бои на территории России перешли в новый формат

Атакуют сразу три силы: бои на территории России перешли в новый формат1
- 12.03.2024, 13:02
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Местные жители могут поддержать добровольцев.
Легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» зашли в Курскую и Белгородскую области РФ – судя по всему местные жители не будут оказывать им сопротивление, а возможно даже поддержат добровольцев.
Что происходит на территории России в эфире «Апостроф TV» рассказала политический аналитик Ольга Курносова.
«Люди понимают, в какое государство превратилось путинская РФ и что никакого будущего нет. Одновременно есть понимание, что российские добровольцы воюют именно против агрессивного государства, а не против мирных людей», — пояснила она.
По ее словам, на данный момент сложно сказать, насколько опасны такие действия для путинского режима, который выстоял в ходе «бунта Пригожина».
«Понятно, что, когда очень припечет, то путина не будет защищать даже его близкое окружение, но ситуация такая, что до Москвы далеко, а на территории Курской и Белгородской областей есть российские военные и сопротивление будет», — прокомментировала аналитик.
На данный момент Кремль больше занят темой путинских «президентских выборов», которые окончательно превратились в непонятно что, когда Путин опасается даже самых «травоядных» конкурентов и спарринг-партнеров: Дунцову и Надеждина.
«Если сравнивать с выборами, например, 2005 года, когда Путина оппонировала Ирина Хакамада, то сейчас вам процесс «выборов» демонстрирует всеобъемлющий страх Кремля, что ситуация в любой момент может выйти из-под контроля», — резюмировала Курносова.