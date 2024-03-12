Могилевчанин отравился настоем мухомора, который пил с мамой «для оздоровления» 4 12.03.2024, 13:03

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Его спасли врачи.

36-летний могилевчанин попал в больницу после того, как выпил настой из мухоморов, сообщили в Госкомитет судебных экспертиз по Могилевской области.

Дома у пострадавшего обнаружили вещество в виде фрагментов грибов, которые исследовали эксперты. Тем временем, мужчине оказали помощь и через несколько дней выписали.

Он рассказал, что принял внутрь настойку из мухоморов – эти грибы он и его 57-летняя мать последние пару месяцев употребляли для оздоровления.

- Однако в тот неудачный день мужчина для приготовления «препарата» использовал мухоморов больше, чем обычно, выпил примерно 150-200 мл настойки и вскоре почувствовал себя плохо, - рассказали в ГКСЭ по Могилевской области.