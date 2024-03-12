«От этого зависит жизнь Путина» 12.03.2024, 13:07

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Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Эксперт раскрыл сценарий роковых для Кремля событий.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что миссии разведчиков в Черном море являются подготовкой к серьезной операции во временно оккупированном Крыму.

На такое сообщение можно смотреть с оптимистической и пессимистической точек зрения, считает Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт Defence Express, капитан первого ранга в отставке.

«С оптимистической точки зрения, готовится что-то такое, что приведет к изменениям на временно оккупированном полуострове и к его скорейшему возвращению на историческую родину», — отметил Заблоцкий в эфире (Radio NV https://www.youtube.com/c/radioNVua/videos).

Возвращение Крыма под контроль Украины, добавляет он, может кардинально изменить ситуацию в самой России. И намекает, что диктатор Владимир Путин может остаться как минимум без власти:

«Крым это сакральная для некоторых в Кремле территория. И от того, кому будет принадлежать [полуостров], возможно, будет зависеть и должность, и жизнь того же владельца Кремля».

Однако Заблоцкий предполагает и другой вариант развития событий.

«С пессимистической точки зрения, если это обнародуется до того, как там что-то происходит, это может быть заявление, которое имеет целью обмануть противника, ввести его в заблуждение относительно наших последующих действий. Хотя теоретически это логично было бы сосредоточиться именно на освобождении Крыма — у нас все для этого есть», — пояснил военно-морской эксперт.