Самую дешевую квартиру Минска можно купить за $36 300 12.03.2024, 13:17

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Какой размер квартиры?

«Онлайнер» ведет поиски самой дешевой квартиры в Минске. На этот раз журналисты обнаружили квартиру на улице Уручской за $36 300. На первом этаже дома 1969 года постройки.

Размер квартиры такой же крохотный — 21 «квадрат». Однушка уже подготовлена к будущему ремонту: кухню вернули в первозданное «бетонное» состояние, в основной комнате убрали со стен обои. Так что новому владельцу останется только придумать для себя интерьер и его реализовать.

К квартире прилагается личный подвал, а еще — дружелюбные соседи (вдруг для кого-то это имеет принципиальное значение).

За свою недвижимость собственник просит $36 300 по курсу.