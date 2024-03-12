Прорыв границы РФ: раскрыты интересные детали об оружии добровольцев 8 12.03.2024, 13:19

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Андрей Юсов

Откуда у них бронетехника?

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины прокомментировали наличие тяжелого оружия у российских добровольцев, прорвавших границу РФ 12 марта. Также там объяснили «феномен» таких рейдов, которые происходят уже не впервые.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире «Радио Свобода».

«На территории Украины идет полномасштабная война уже более 2 лет. Речь идет и о «трофейном» оружии, «перетрофееном». Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, конечно украинское оружие, украинского производства. Здесь никаких секретов нет», - добавил он.

Также представитель ГУР ответил, почему уже не в первый раз этим батальонам удается пересечь границу РФ.

«Это наверняка вопрос не к тому, как охраняют, а к тому, как соответствующие подразделения планируют свои операции и в таких условиях им удается, несмотря на то, что враг пытается и рапортует, что все защищено, все под контролем, им удается снова и снова возвращаться к себе домой и реализовывать свои задачи», - объяснил разведчик.

12 марта Легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, продвигаются по нескольким направлениям.

Из перехвата, оказавшегося в распоряжении РБК-Украина, стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района.