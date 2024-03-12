Белоруска проиграла все деньги в лотерею, а чтобы не отдавать долг, придумала хитрый план 2 12.03.2024, 13:28

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Она хотела решить свои финансовые проблемы игрой в лотерею.

В Краснополье мать троих детей хотела быстро разбогатеть на игре в лотерею, а когда план не сработал, обвинила во всем мошенников. Как итог — большой долг перед банком и судимость за ложный донос. Подробности истории рассказал «МогилевОнлайн».

Все началось с того, что женщина решила разбогатеть игрой в лотерею. Стартового капитала у женщины не было, поэтому она оформила на свое имя кредит в банке на покупку телевизора стоимостью 4599 рублей. После одобрения банком заявки многодетная мать забрала телевизор и тут же продала его знакомой, но уже за 1700 рублей. Большую часть этих денег она потратила на различные лотереи, но ничего так и не выиграла.

После этого финансовое положение семьи резко ухудшилось. Женщина не могла платить по кредиту, поэтому взысканием долга занялись сотрудники отдела принудительного исполнения Краснопольского района. После встречи с судебным приставом многодетная мать стала искать способ, как избавиться от кредита, но не придумала ничего лучше, чем написать заявление в милицию о том, что это якобы не она оформила кредит в банке, а мошенники.

Во время разбирательства оперативники выяснили все обстоятельства произошедшего и возбудили в отношении заявительницы уголовное дело по ч. 2 ст. 400 УК (Заведомо ложный донос о совершении преступления из корыстных побуждений).

На следствии женщина во всем призналась. Суд признал ее виновной и назначил год лишения свободы с отсрочкой.