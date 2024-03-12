Bloomberg: В России решается судьба Лаврова и Шойгу 1 12.03.2024, 13:39

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Как Путин поменяет правительство после «выборов».

По словам людей, близких к администрации президента РФ и правительству, после выборов на этой неделе Владимир Путин может впервые с 2020 года провести значительные перестановки в правительстве.

Хотя Кремль еще не утвердил список имен и назначений, вероятны несколько изменений, поскольку президент стремится обновить свою команду в начале очередного шестилетнего срока пребывания у власти, говорят собеседники издания Bloomberg.

«Для Кремля важно подать сигнал о ротации, нужна свежая кровь», - говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, ожидание перемен «растет по всем позициям» в правительстве.

72-летний министр энергетики Николай Шульгинов может уйти в отставку, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом. Одним из тех, кто может его заменить, является Борис Ковальчук, который, как ожидается, покинет пост главы холдинга «Интер РАО».

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сын влиятельного секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, также может быть в очереди на новую должность, сообщили три человека. Поскольку рост сельскохозяйственной отрасли является одним из главных успехов России в последние годы, одна из обсуждаемых возможностей заключается в том, что он будет вознагражден повышением до заместителя премьер-министра.

В качестве альтернативы 46-летний Ковальчук может рассматриваться для назначения в один из крупнейших государственных энергетических холдингов или занять пост российского переговорщика с ОПЕК+ Александра Новака.

Хотя в правительстве могут появиться новые имена и должности, нет никаких признаков того, что Путин планирует изменить направление политики в своем противостоянии с США и Европой из-за Украины.

Последний раз Путин менял правительство в 2020 году, сместив с поста премьер-министра экс-президента Дмитрия Медведева и поставив на его место бывшего главу налоговой службы Михаила Мишустина. После этого он внес значительные изменения в российскую конституцию, что позволило ему сохранить власть в качестве президента потенциально до 2036 года.

60-летний Мишустин формально является вторым человеком после Путина в конституционном порядке России и мог бы сменить его, если бы с 71-летним президентом что-то случилось. После начала полномасштабной российско-украинской войны премьер-технократ был неизменно лоялен, сосредоточившись на реализации мер по смягчению последствий международных санкций и наращивании оборонного производства, не проявляя при этом никакого беспокойства по поводу политических и моральных последствий происходящего в Украине.

Поскольку Путин изложил в своем манифесте планы по реформированию налоговой системы, Мишустин, скорее всего, останется на посту премьер-министра, говорят три человека, знакомых с ситуацией. Тем не менее есть вероятность, что его заменит Сергей Кириенко, влиятельный заместитель главы администрации президента и ярый сторонник войны, по словам одного источника.

Министр финансов Антон Силуанов - еще один технократ, который помогал поддерживать на плаву пострадавшую от санкций российскую экономику, также может остаться на своем посту, говорят источники.

Чиновники ждут, какую роль Новак будет играть в новом правительстве и останется ли министр иностранных дел Сергей Лавров, которому в этом месяце исполнится 74 года, на посту, который он занимал 20 лет, сказали источники, пожелавшие остаться анонимными.

За судьбой 68-летнего министра обороны Сергея Шойгу, занимающего свой пост с 2012 года, также будут пристально следить. Путин поддержал своего близкого союзника после того, как Шойгу стал мишенью мятежа, возглавляемого лидером ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который обвинил министра обороны в целом ряде неудач на поле боя в Украине.

Тем не менее даже убирая людей из правительства, Путин редко позволяет им уйти. В ходе прошлых перестановок он назначал ненужных министров на должности советников президента.

Отдельно стоит отметить, что в настоящее время вновь возникают спекуляции по поводу руководства Банка России, хотя до окончания пятилетнего срока полномочий главы Банка Эльвиры Набиуллиной остается еще более трех лет. Набиуллина, занимающая этот пост с 2013 года, пыталась уйти в отставку после начала конфликта, но Путин настоял на том, чтобы она осталась на своем посту. Люди, близкие к Кремлю, по-прежнему считают ее отставку маловероятной.

Есть только одна позиция, которую не выбирают - это позиция Путина. Обеспечив себе перспективу еще 12 лет пребывания у власти, президент не подает признаков того, что готовит какого-либо кандидата в качестве потенциального преемника.