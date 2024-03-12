Россияне до сих пор не могут потушить нефтебазу в Орле 12.03.2024, 13:52

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Произошла масштабная утечка нефтепродуктов.

В российском Орле продолжается сильный пожар на нефтебазе, которую ночью подорвали в ходе атаки БПЛА.

По данным местных властей, площадь возгорания составляет более 100 квадратных метров. Город находится в 160 км к северо-востоку от украинской границы.

Предварительно установлено, что нефтехранилища были атакованы беспилотниками, которые подорвали резервуары с топливом.

Очевидцы сняли масштабное возгорание на камеру мобильного телефона.

Кадры в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

Произошла утечка нефтепродуктов

На нефтебазе в российском Орле после атаки беспилотников в ночь на вторник, 12 марта, произошла утечка нефтепродуктов.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Как пишет Telegram-канал, в результате атаки БПЛА на предприятии Орелнефтепродукт был поврежден резервуар объемом 2000 кубометров, в котором хранилось 150 тонн бензина.

После падения второго дрона, которое, по информации Astra, произошло через полтора часа, повреждения получили два производственных здания на территории предприятия.

На месте происшествия работают пожарные бригады, однако потушить огонь у них не выходит.