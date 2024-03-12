В польском Гданьске полиция задержала водителя с поддельными белорусскими правами 12.03.2024, 14:06

Фото: Charter97.org

Причем это был не белорус.

В Гданьске полицейские остановили для проверки водителя-грузина, чье поведение их насторожило. Он предъявил белорусские права, но документ оказался поддельным. О необычном инциденте написал MOST со ссылкой на полицию Поморского воеводства Польши.

На прошлой неделе дорожная полиция остановила в центре Гданьска водителя Toyota Prius, чье поведение за рулем показалось патрульным подозрительным: он ехал посередине дороги и все время то повышал, то снижал скорость.

При опросе поведение водителя тоже показалось полицейским странным: он заметно нервничал, потел, у него тряслись руки. В разговоре с полицейскими мужчина признал, что перед тем, как сесть за руль, курил марихуану.

Водитель оказался 47-летним гражданином Грузии, но, к удивлению сотрудников полиции, он предъявил им беларусские водительские права. Подлинность документа вызвала у патрульных подозрения. Мужчину задержали.

Техническое состояние автомобиля нарушителя тоже вызвало нарекания: ближний свет был неисправен.

Машину отбуксировали на стоянку, а самого водителя отправили на медицинское освидетельствование. Теперь он престанет перед судом.