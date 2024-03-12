В российском Генштабе началась паника из-за наступления РДК, Легиона «Свобода России» и «Сибирского батальона» 12.03.2024, 14:11

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Порыв границы застал Кремль врасплох.

В российском Генштабе началась паника, так как они не ожидали открытия второго фронта в Белгородской и Курской областях, потому что туда были стянуты значительные силы. Об этом сказал боец Легиона «Свобода России» Александр Барановский («Лютик») в эфире телемарафона.

«Официальная Москва пока что молчит. Они обычно в таких случаях делают вид, что ничего не происходит. Но мы знаем, что в российском генштабе определенная паника, потому что они не ожидали открытия второго фронта в этих областях, а также туда были стянуты значительные силы, но мы все равно нашли возможность где атаковать», - сказал он.

При этом подчеркнул, что для них это была неожиданность и добавил, что «мы будем развивать этот тактический успех и дальше».

По его словам, бойцы Легиона «Свобода России», РДК и Сибирского батальона, которые являются гражданами России, решили именно таким образом – с оружием «проголосовать» на выборах президента России против режима Путина.

«Мы отдаем свой голос за Россию без Путина, за освобождение России от Путина. И сегодня началась совместная операция трех российских подразделений - легиона «Свобода России», Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона. Мы граждане России и мы идем к себе домой, чтобы освободить нашу родину от диктатуры Путина», - сказал Барановский.

По его словам, российская власть не ожидала, что эти выборы будут с определенными осложнениями.

«Действительно мы хорошо подготовились . выбрали наиболее удобные участки на границе для захода. И зашли на территорию Белгородской и Курской областей. Там происходят боестолкновения. Ситуация очень динамично развивается. Буквально каждые полчаса, каждый час новые географические названия», - рассказал боец Легиона.

При этом он подчеркнул, что пока они полностью владеют инициативой, а «российская армия пятится».

Барановский сказал, что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о сбитие российского самолета. По его словам, их дронщики уничтожили несколько единиц бронетехники на территории Курской области, есть потери и личного состава армии РФ, бои продолжаются.

Также рассказал, что местные жители реагируют наиболее правильным образом – они прячутся в подвалы, потому что российская армия ведет огонь и по гражданским домам, если думают, что там подразделения подразделений спецоперации.

«Это то же самое, что они делают на территории Украины. Мы не боремся с гражданским населением, мы боремся только с путинской армией», - подчеркнул Барановский.