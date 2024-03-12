В Минске подросток щелкал зажигалкой в магазине возле картонной коробки 13 12.03.2024, 14:21

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Это обошлось в $55 тысяч.

Все произошло 17 февраля в одном из минских магазинов, расположенных в жилом доме. Туда за покупками приходила компания подростков. Один из них заметил картонную коробку в зале и поджег ее.

Оказалось, что это был 14-летний парень, который учится в одной из минских гимназий.

«На допросе парень объяснил, что ему стало скучно и, ничего лучше не придумав, он начал щелкать зажигалкой. Подросток отрицал, что намеренно поджег коробку, однако камера видеонаблюдения четко зафиксировала, как школьник долго держал открытый огонь над картоном и видел, как он загорается», — сообщили в СК.

Пожар потушили, никто не пострадал. Ущерб магазину оценили в 180 тысяч рублей.

На подростка завели уголовное дело по ч. 3 ст. 218 УК («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом, в особо крупном размере»), с его участием проводятся следственные действия.