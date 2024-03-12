Весенние каникулы-2024 в Беларуси: когда начнутся и сколько продлятся 1 12.03.2024, 14:36

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Третья учебная четверть — самая длинная.

К своему завершению подходит самая длинная учебная четверть – третья. В предвкушении приятного отдыха находятся как дети, так и взрослые. Все причастные к школьному процессу смогут отдохнуть от уроков и домашних заданий в течение восьми дней – с 24 по 31 марта.

Поскольку по субботам школы работают, то официально весенние каникулы начнутся с воскресенья, 24 марта. Вместе с тем четвертные оценки большинство ребят узнают уже в пятницу, 22 марта. Выходит, что долгожданные каникулы наступят уже через две недели, однако расслабляться умникам и умницам пока рано – в этот период их ждет много контрольных и самостоятельных работ. Не стоит игнорировать домашние задания и отказываться от повторения пройденного материала – это поможет не нахватать «двоек» в решающие дни.

Четверть начнется 1 апреля и продлится до 31 мая, то есть ровно два месяца. После этого стартует летние каникулы: с 1 июня и по 31 августа. А для тех, кто завершает обучение на II ступени общего среднего образования, летние каникулы пройдут с 12 июня по 31 августа.

Психологи и педагоги ежегодно подчеркивают, что во время каникул дети и взрослые могут восстановить энергетический баланс и укрепить иммунитет, уделить больше времени семейному общению, интересам и увлечениям, путешествиям и иным приятным и полезным активностям.