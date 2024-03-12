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На МКАД прицеп грузовика ушел в занос, протаранил разделительное ограждение и перевернулся

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  • 12.03.2024, 14:51
  • 1,488
На МКАД прицеп грузовика ушел в занос, протаранил разделительное ограждение и перевернулся

При перестроении водитель не справился с управлением.

Прицеп грузовика перевернулся на минской кольцевой автодороге, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие случилось 12 марта около 11.20 в районе 27-го километра внутреннего кольца МКАД. Предварительно установлено, что 48-летний водитель грузового автомобиля МАЗ при перестроении не справился с управлением, в результате чего произошел занос груженого прицепа с последующим столкновением с разделительным ограждением и опрокидыванием.

В аварии никто не пострадал.

Движение по внешнему кольцу со стороны улицы Рафиева в направлении проспекта Дзержинского и по внутреннему кольцу со стороны улицы Ландера в направлении улицы Громова было затруднено.

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