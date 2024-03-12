Из Гродно в Белосток — за 43 часа: белорусы поставили рекорд на границе 4 12.03.2024, 15:07

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Из-за оплошности перевозчика.

Читательница MOST Алёна, похоже, поставила рекорд по длительности поездки из Гродно в Белосток. Дорога на автобусе 8 марта заняла у неё 43 часа. Женщина рассказала, как так вышло.

В лучшие времена из Гродно в Белосток можно было доехать за 2,5-3 часа. Сейчас, когда со стороны Гродненской области пункты пропуска на белорусско-польской границе закрыты, путь лежит через Литву или Брест и занимает намного больше времени. Вечером 7 марта на выезде из Беларуси образовались огромные очереди. Сказались два фактора: длинные выходные в Беларуси (в такие дни туристы охотно планируют поездки за границу) и повышенная нагрузка на пункты пропуска: с 1 марта Литва закрыла два перехода на границе с Беларусью — «Привалку» и «Котловку».

Алёна выехала из Гродно автобусом в час ночи 8 марта. Это был рейс польского перевозчика, с которым женщина путешествует не впервые. В прошлый раз, в конце февраля, она возвращалась в Беларусь автобусом той же компании, дорога из Белостока в Гродно через «Привалку» заняла 6 часов.

К долгим переходам границы женщина была готова. Иногда ей приходилось проводить в пути 10-12 часов, а максимальное время, которое Алёна когда-либо стояла на границе, составляло 13 часов.

Билеты на автобус Алёна, как всегда, покупала на сайте польского перевозчика, так что предчувствия, что в этот раз что-то может пойти не так, у неё не было.

«Стали 27-ми в очередь к туристическим автобусам»

Когда пассажиры сели в автобус, Алёна спросила, через какой пункт пропуска они поедут, ведь «Привалка» закрыта. Ей ответили, что через «Брест», и это её не насторожило.

— Через три часа были на границе. И тут выяснилось, что у этого перевозчика нет лицензии, чтобы ездить как рейсовый именно на этом пункте пропуска. Мы стали 27-ми в очередь к туристическим автобусам. А в рейсовой очереди стояло только 7-9 автобусов.

Алёна подчёркивает, что даже если бы автобус ехал как рейсовый, прохождение границы было бы долгим. Но туристическая очередь и вовсе почти не двигалась.

— У поляков работал только один «пасс», по которому пропускали автобусы, поэтому схема была такая: брали три рейсовых автобуса, [потом] один туристический. Потом опять — три рейсовых, один туристический, — рассказывает Алёна.

30 долларов за место до Варшавы

Очередь туристических автобусов была настолько долгой, что вновь приезжающие перевозчики в неё даже не становились — высаживали пассажиров на границе, разворачивались и уезжали. А люди искали способы пройти границу с другими автобусами или легковыми автомобилями.

Так поступила и большая часть пассажиров рейса, которым ехала Алёна. Они доплачивали за билет и искали места в других рейсовых автобусах. Доехать до Варшавы стоило к тому моменту около 30 долларов, а деньги за билет на автобус без лицензии им, само собой, не возвращали.

— В течение нескольких часов, [после того] как мы приехали, битком набитый наш автобус разошёлся по другим автобусам… В итоге до Белостока с тем же перевозчиком доехало, может быть, человека четыре.

«Им повезло сэкономить сутки времени»

К утру 8 марта ситуация накалилась.

— Стали ехать рейсовые [автобусы] по всем направлениям: Гданьск, Познань, Катовице, Гдыня, Тересполь, Бяла-Подляска. Очередь туристических не уменьшалась.

Сутки спустя, в час ночи 9 марта, из Гродно вышел следующий автобус того же перевозчика. Но поскольку автобус, в котором ехала Алёна, к тому момента был почти пустым, всех 33 пассажиров из нового автобуса пересадили в автобус, который уже больше суток стоял в очереди — так его пассажиры сэкономили время и, естественно, ничего не доплачивали, потому что ехали с тем же перевозчиком.

— Им повезло сэкономить сутки времени, — объясняет Алёна.

По её словам, легковые машины проходили границу быстро, поэтому целесообразнее всего было договориться с водителями личных машин и подсесть к ним.

В итоге 9 марта в 13.15 по белорусскому времени автобус выехал с границы. Но его маршрут пролегал через Варшаву. До польской столицы поездка заняла 2,5 часа, а уже оттуда борт отправился в Белосток. В пункт назначения женщина добралась только к 20.00 по минскому времени.

Женщина говорит, что теперь долго не сможет набраться сил для нового путешествия в Польшу.