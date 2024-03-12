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Названы напитки для сохранения ясности ума у тех, кому за 40

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  • 12.03.2024, 15:15
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Названы напитки для сохранения ясности ума у тех, кому за 40

Являются незаменимыми, если вы хотите сохранить здоровье мозга и память.

Диетологи назвали напитки, ежедневное употребление которых позволит сохранить когнитивные функции и мозг здоровыми людям старше 40 лет

Диетолог Крутика Нанавати назвала пять напитков ля улучшения здоровья мозга: зеленый чай, кофе, латте с куркумой, воду и черничный сок, пишет She Finds.

1. Зеленый чай

Он является мощным напитком для когнитивных функций и памяти. Нанавати отметила, что эти преимущества обязаны антиоксидантам, называемым катехинами. Именно они защищают мозг от окислительного стресса и снижают риск нейродегенеративных заболеваний. Зеленый чай также содержит кофеин, который может улучшить настроение, время реакции и память. Кроме того, он отлично подходит для похудения.

2. Кофе

По словам Нанавати, помимо потенциальных свойств сжигания жира, он также может творить чудеса с мозгом. «Кофе, как и зеленый чай, содержит кофеин и антиоксиданты», - объяснила она. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы в мозге, улучшая когнитивные функции, настроение и внимательность. Регулярное употребление кофе связано со снижением риска развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

3. Латте с куркумой

Куркума - одна из самых полезных специй благодаря своим противовоспалительным свойствам. А при регулярном употреблении она также может улучшить память и когнитивные функции. «Куркума содержит куркумин, который обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами», - рассказала Нанавати. «Он может улучшить функцию мозга и замедлить возрастное снижение за счет усиления нейротрофических факторов мозга и уменьшения воспаления», - подчеркнула диетолог.

4. Вода

«Гидратура играет решающую роль в поддержании когнитивных функций и памяти», - подчеркнула Нанавати. Даже легкое обезвоживание может ухудшить внимание, память и настроение. Ежедневное употребление достаточного количества воды необходимо для общего здоровья и функционирования мозга, особенно для людей старше 40 лет, для борьбы с возрастным снижением запаса воды в организме. 

5. Черничный сок

Нанавати рекомендует этот напиток как сильнодействующий на здоровье мозга, из-за содержания в нем флавоноидов, «которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами». «Эти вещества могут улучшить связь между клетками мозга и повысить пластичность, что помогает клеткам мозга образовывать новые связи, улучшая память и когнитивные функции», - объяснила она. «Регулярное употребление черничного сока может обеспечить защиту от потери памяти и снижения когнитивных функций». При этом диетолог посоветовала обязательно следить за содержанием сахара в соке, поскольку чрезмерное употребление в конечном итоге может принести больше вреда, чем пользы.

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