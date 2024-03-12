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В Белгородской области РФ начали срочно избавляться от Z-символики

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  • 12.03.2024, 15:16
  • 7,370
В Белгородской области РФ начали срочно избавляться от Z-символики

Жители встречают наступающих добровольцев.

Сотрудники ГУР Минобороны Украины перехватили телефонный разговор одного из российских чиновников из Гайворона на Белгородщине, который дает указание водителю снять всю Z-символику со служебного автомобиля.

По словам чиновника, на автомобиле с такими символами местные жители боятся ездить.

«В перехваченном телефонном разговоре с Гайворона Белгородской области оккупанты обсуждают указание снять с рабочего автомобиля буквы «Z», поскольку символика российского вторжения вызывает опасения и неприязнь среди местного населения», - отмечается в комментарии к аудиозаписи.

Напомним, что Легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» зашли на танках в Курскую и Белгородскую области РФ.

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