закрыть
12 марта 2024, вторник, 15:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруску задержали после возвращения из-за границы

2
  • 12.03.2024, 15:22
  • 4,048
Белоруску задержали после возвращения из-за границы

Силовики утверждают, что их предупредили о ее поездке домой.

Силовики задержали белоруску по подозрению в участии в протестах и администрировании дворового чата. Ее «покаянное» видео опубликовал 12 марта приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

На камеру женщину заставили признаться в участии в протестах в Минске, а также администрировании телеграм-канала «Нестерка».

Пропагандисты утверждают, что минчанка некоторое время находилась за границей и «за несколько дней до ее возвращения в Беларусь силовиков очень удачно предупредили».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов