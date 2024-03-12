Белоруску задержали после возвращения из-за границы 2 12.03.2024, 15:22

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Силовики утверждают, что их предупредили о ее поездке домой.

Силовики задержали белоруску по подозрению в участии в протестах и администрировании дворового чата. Ее «покаянное» видео опубликовал 12 марта приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

На камеру женщину заставили признаться в участии в протестах в Минске, а также администрировании телеграм-канала «Нестерка».

Пропагандисты утверждают, что минчанка некоторое время находилась за границей и «за несколько дней до ее возвращения в Беларусь силовиков очень удачно предупредили».