Как сельскохозяйственные предприятия саботировали возможную мобилизацию в Беларуси 2 12.03.2024, 15:34

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Большинство авто - в разобранном состоянии.

Не менее 260 руководителей хозяйств наказали за неисправную технику, предназначенную для мобилизации, передает «Радыё Свабода». В «лидерах» наказанных — руководители аграрных предприятий Гомельской области

В Базе судебных решений-более 260 постановлений о привлечении руководителей предприятий (преобладает сельскохозяйственных) к ответственности за неисправную технику, которую Министерство обороны определило себе для мобилизации. За невыполнение «военно-транспортной обязанности» для руководителей предприятий существует административная ответственность.

Юридически это выглядит так: начинается мобилизация, и предприятия тут же представляют Министерству обороны свою технику. Это, как следует из судебных постановлений, автобусы, грузовики МАЗ, самосвалы, бульдозеры, экскаваторы и прочее. Мобилизации пока нет, но технику проверяют.

При проверках оказывается, что техника или не допущена к движению (не имеет техосмотра), или неисправна, разобрана.

Решения преимущественно касаются аграрных предприятий Гомельской области, районов, которые вблизи от Украины.

Первые постановления о штрафах для руководителей за невыполнение «долга» датируются осенью 2021 года.

Например, 31 декабря 2021 года суд Светлогорского района (Гомельская область) рассматривал дело в отношении сельскохозяйственного предприятия (какого именно, не указано). Суд был по статье 24.40 КоАП — невыполнение военно-транспортного долга.

Согласно постановлению, предприятие не выполнило обязанность по «хранению транспортных средств в состоянии постоянной готовности для предоставления войскам и формированиям». Автомобили не имели техосмотра и не были допущены к дорожному движению.

Наказанием был штраф для предприятия. В общем все руководители получали в основном 5-10 базовых величин (200-400 рублей).

28 октября суд по этой статье прошел и в Вилейском районе. Предприятие «не обеспечило создание комплекта запчастей и инструмента», «транспортные средства находились в неисправном состоянии».

В судебных постановлениях все руководители признавали вину и получали штраф. По крайней мере, так следует из постановлений, которые размещены в банке судебных решений. Большинство руководителей ничего не объясняло и не оправдывалось. Но были и исключения.

Например, 19 декабря 2022 года дело о невыполнении «военно-транспортной обязанности» рассматривал суд в Могилеве.

За правонарушение отвечала заместитель директора предприятия. Она пояснила, что техника неисправна, так как «ответственные лица за нахождение техники в исправном состоянии уволились, директор не назначен, предприятие находится в тяжелом финансовом состоянии».

Несмотря на это, предприятие получило штраф.

«Тяжелым финансовым положением» объяснил невыполнение «военно-транспортной обязанности» и руководитель сельскохозяйственного предприятия в Гомельском районе. Его судили в ноябре 2023 года и дали штраф за то, что 6 транспортных средств, предназначенных для мобилизации, не имели техосмотра.

Еще один руководитель Открытого акционерного общества в Гомеле не обеспечил техосмотр «6 единиц транспортных средств» вследствие тяжелого финансового положения предприятия.

Проверки добрались и до Кормянского района. Здесь в ноябре судили руководителя коммунального предприятия. Согласно постановлению суда, неисправной была «техника для мобилизации» - автомобили ПАЗ и МАЗ, прицепы.

Наказали руководителей и в Рогачевском районе, это было осенью 2023 года.

Главный инженер предприятия получил штраф за то, что не выполнил «военно-транспортный долг», именно — автомобили, предрешенные для мобилизации, были разобраны, не имели техосмотра, запчастей и инструментов.

Проверяющие пришли в аграрные предприятия Ельского района, граничащего с Украиной.

Здесь они искали технику для мобилизации, но оказалось, что «транспортные средства не содержатся в постоянной готовности, являются технически неисправными или списанными».

«Учет транспортных средств в организации не соответствует учетным данным ГАИ», - написал судья в постановлении о штрафе для руководителя аграрного предприятия.

Также в Ельском районе наказали заместителя директора предприятия за то, что «не обеспечил доступ представителей группы к транспортным средствам, комплектам запчастей, чем помешал проверке мобилизационной готовности транспортных средств организации».

В другом сельскохозяйственном предприятии транспорт «для мобилизации «не прошел техосмотр» в связи с поломками и в связи с тем, что транспорт был задействован на заготовке кормов».

Суды по статье за невыполнение «военно-транспортного долга» продолжаются. Заседания в разных районах есть в расписании на сайте Верховного суда.