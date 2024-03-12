Россияне пожаловались на унижение в аэропорту Стамбула 4 12.03.2024, 15:33

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«С такими паспортами нужно возвращаться в Москву!».

Компания Turkish Airlines в очередной раз отказала россиянам в посадке на борт в аэропорту Стамбула. Самолет должен был отправиться в Южную Америку.

Как сообщают российские СМИ, минимум десять граждан РФ «отправили домой». По разным причинам охрана не пустила российских туристов на рейс в Бразилию.

По словам «потерпевших», россиянам приказали образовать отдельную очередь. Впоследствии им устроили проверку личных документов и вещей. Процедуру назвали «унизительной»: работники вели себя грубо и отказались что-либо объяснять.

«С вашими российскими паспортами нужно возвращаться в Москву и больше никуда не ездить!», – заявляли охранники, утверждают очевидцы.